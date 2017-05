Mareva Marciano-Georges visite le foyer d’action éducative « Te Pare »

PAPEETE, le 16 mai 2017. Le ministre des Solidarités, Jacques Raynal, accompagné de Mareva Marciano-Georges, représentante de la Fondation Mareva & Paul Marciano, a visité le foyer d’action éducative « Te Pare », ce lundi, à Outumaoro.



Ce foyer d’action éducative a pour mission l’accueil en hébergement de 12 mineurs garçons et filles ainsi que de 2 mineurs pour un accueil immédiat confiés par les autorités judiciaires ou administratives et ce pour une durée de 3 à 6 mois.



La fondation Mareva & Paul Marciano, est actuellement à la recherche d’actions d’associations susceptibles d’être financées. Cette fondation soutient en effet des actions d’aide à l’enfance et de lutte contre les violences envers les femmes. Une série de visites en ce sens est d’ores et déjà prévue afin de recenser les besoins et les priorités des différentes structures d’actions éducatives en Polynésie.