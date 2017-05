Marche anti-OGM: environ 2.000 participants à Lorient

Rennes, France | AFP | samedi 20/05/2017 - Environ 2.000 personnes, dont beaucoup venues en famille, ont défilé samedi après-midi dans le centre de Lorient pour protester contre les OGM, a-t-on appris auprès des organisateurs.



"De quel droit Monsanto nous empoisonne?", "leur religion, c'est le pognon", pouvait-on notamment lire sur des pancartes ou des banderoles portées par les manifestants.



Il n'a pas possible en fin de journée d'obtenir le chiffre de participation constaté par la police.



Dans le cadre d'une journée internationale d'action contre les OGM, cette marche était notamment organisée dans une quinzaine de villes en France à l'appel d' EELV, de la Confédération paysanne et de nombreuses associations.



"Cette marche prend une dimension particulière cette année ​avec la fusion en cours entre Bayer et Monsanto, deux géants de la chimie, qui prospèrent sur les atteintes à l’environnement, à la santé, et sur les brevets qui entravent la recherche et une agriculture durable", a notamment souligné EELV.



Plus de 600.000 tonnes de soja, à 90% OGM, sont débarqués chaque année au port de Lorient. En provenance essentiellement d'Amérique latine, ils sont destinés à la nutrition animale et se retrouvent ensuite dans l'alimentation humaine.



