Marcel Tuihani salue la performance des All in One

PAPEETE, le 11 août 2017- Le président de l’Assemblée, Marcel Tuihani, salue la performance de l’équipe tahitienne de danseurs All In One qui est parvenue aux portes des demi-finales du concours international de Hip Hop qui s’est disputé à Phoenix en Arizona, aux Etats Unis. Arrivés 39e sur 67, ils ont manqué de peu leur qualification pour la demi-finale.



Cependant, parvenir à ce niveau du concours, et de surcroit représenter la France dans une compétition internationale, est déjà un exploit en soi qui mérite d’être salué comme une fierté pour la Polynésie française.



A l’instar de l’équipe tahitienne de Rugby qui a remporté il y a quelques jours la Coupe des Océania, l'équipe des All In One montre à son tour qu’à force d’effort, de cohésion et de ténacité, les rêves deviennent possibles. Les jeunes danseurs sont décidés et motivés à faire mieux l’année prochaine. C’est dans cet esprit que le président de l’Assemblée, au nom de l’ensemble des Représentants, leur adresse ses encouragements et leur renouvelle ses félicitations.