Marcel Tuihani rend hommage à Simone Veil

PAPEETE, 30 juin 2017 - C’est avec une grande peine que j’ai appris la disparition de Simone Veil, une femme extraordinaire qui aura marqué son époque. Adolescente, elle a perdu toute sa famille dans les camps de concentration, dont elle sera elle-même l’une des rares survivantes. D’un malheur de jeunesse elle a su tirer le meilleur et ainsi porter durant toute sa vie des valeurs comme le pardon, la réconciliation, sans jamais tomber dans l’amertume et la vengeance.



Profondément marquée par les horreurs de la guerre, elle s’engagera en politique et fera de l’Europe son vrai combat pour transcender les rancoeurs et les tragédies et pouvoir dire aux générations futures « plus jamais ça ». Européenne convaincue, l’Europe sera son grand combat. Elle ira même s’installer et vivre en Allemagne.



Au-delà de ses nombreux combats politiques, comme le droit des femmes, nous garderons de Simone Veil le souvenir d’une femme politique très populaire, une femme d’esprit et de lettres, qui sut porter au plus haut les valeurs de la République, aussi exigeante avec elle-même qu’elle l’était avec les autres. Ancienne ministre, ancienne présidente du Parlement européen, membre de l’Académie française, son histoire et son parcours exceptionnel en font une personnalité hors norme.



C’est en mon nom personnel, et au nom de l’ensemble des Représentants de notre Assemblée, que je souhaite lui rendre ce témoignage. Bien qu’étant d’une autre génération, nous nous sentons les héritiers des valeurs humanistes qui ont animé son combat politique et qui doivent guider nos choix et nos actions.