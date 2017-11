Marcel Tuihani reçu par le président du Sénat

PARIS, 22 novembre 2017 - Le président de l’assemblée a été reçu au Sénat par son président Gérard Larcher. Les deux hommes se sont déjà rencontrés à plusieurs reprises. La dernière fois, en 2016, ils ont signé la convention de partenariat entre le Sénat et l’assemblée de la Polynésie française.



Il s’agissait cette fois de faire précisément le point sur l’avancement de cette convention après la mise en oeuvre de celle qui lie déjà l’assemblée nationale et l’assemblée de la Polynésie française. Le président du Sénat s’est engagé à accueillir des personnels et des élus de l’assemblée de la Polynésie française, afin d’améliorer le fonctionnement de l’institution et de ses procédures internes. Il s’est engagé à accompagner le déploiement progressif de la commission d’évaluation des politiques publiques, mise en place à l’assemblée de la Polynésie française. Le Sénat possède sa propre procédure d’évaluation des politiques publiques et son fonctionnement est quelque peu différent, voire complémentaire, avec celui de la commission similaire à l’assemblée nationale qui a inspiré la mise en oeuvre de la commission en Polynésie française. Dans ce cadre, les deux présidents ont convenus de rester en contact pour finaliser rapidement le calendrier des formations et des accompagnements souhaités.



Les deux hommes ont aussi évoqué la situation générale de la Polynésie française et la perspective des prochaines échéances électorales territoriales. Marcel Tuihani a pu constater combien le président du Sénat était attentif à la situation de la Polynésie française.