Marcel Tuihani reçoit les jeunes entrepreneurs et sportifs qui ont marqué l'année 2016

Jonathan Torohia

Gardien des Tikitoa



" Si je peux apporter beaucoup aux jeunes avec mon parcours, tant mieux "



" On était à Dubaï, c'était un tournoi pour voir à quel niveau on se plaçait par rapport au championnat de cette année. Donc, on a vu que même si on n'avait pas eu beaucoup de préparations, on a fait un beau tournoi. Nous sommes arrivés 4ème alors qu'il y avait pas mal de belles équipes (Brésil, Russie…). 2016, c'était l'année de préparation pour la coupe du monde de cette année. La coupe se fera dans moins de 100 jours, en avril aux Bahamas. Physiquement on se prépare, on fait de la musculation avec Roberto, trois fois par semaine. On a aussi notre championnat de football à 11, ce qui nous permet de rester en conditions. On sent au sein de l'équipe qu'il y a ce challenge à relever. Donc, nous sommes sérieux pendant les préparations et je pense qu'on sera prêts pour les Bahamas. Je suis beaucoup suivi par les jeunes surtout dans le football, et je suis fier de tout ça. Si je peux apporter beaucoup aux jeunes avec mon parcours, tant mieux. Et je suis sûr qu'ici il y a beaucoup de talents qui peuvent arriver à notre niveau. "