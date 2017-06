Marcel Tuihani: "je dois tout à Gaston Flosse, y compris mes ennuis judiciaires"

PAPEETE, le 8 juin 2017- Marcel Tuihani a confirmé ce matin aux journalistes qu'il restera au perchoir jusqu'à la fin de son mandat. S'il a quitté le parti orange, c'est "qu'il ne pouvait plus accepter l'attitude humiliante de Gaston Flosse envers son père" explique-t-il. Les affaires judiciaires l'ont également beaucoup perturbé. Le président de l'assemblée estime que le Tahoeraa s'est éloigné de sa ligne de 2012, une ligne qui était portée sur un slogan celui de "La foi de reconstruire ensemble". Même s'il se dit triste et désolé de sa prise de position, il en assume néanmoins les responsabilités. Conscient aussi qu'il doit beaucoup à Gaston Flosse, Marcel Tuihani a ironisé en rajoutant "je dois tout, mais je dois aussi mes ennuis judiciaires au Tahoeraa."

Aujourd'hui, le président de l'assemblée se tourne vers l'avenir. Pas question pour lui de rejoindre le Tapura Huiraatira. Sa carrière politique en solo démarre et il vise les municipales en 2020 : "je vais me présenter à Papeete" , a-t-il ajouté.