Marcel Tuihani: "je dois tout à Gaston Flosse, y compris mes ennuis judiciaires" (MàJ)

Ne jamais dire jamais malheureusement. Il y a des situations qui peuvent remettre en question certaines choses. J'ai plutôt quitté un homme qui a eu, de mon point de vue, une attitude humiliante vis-à-vis de mon père. Quand bien même, j'ai traversé des moments difficiles, avec notamment les affaires judiciaires et la ligne politique qui a été retenue par le mouvement. Mais de là, à considérer que je quitte le Tahoeraa et ses valeurs, ce n'est pas le sentiment que j'ai, bien au contraire. Je dirai même que je reste fidèle à l'axe politique du Tahoeraa Huiraatira et qui a été retenu dès 2012, lorsque nous étions en campagne pour les législatives, avec le slogan "la foi de reconstruire ensemble". Trois mots d'une symbolique importante. La foi, l'engagement ; la reconstruction, un objectif ; et ensemble, c'est-à-dire l'unité. Et ce n'est pas une politique de division qui avait été initiée dès 2012 par le Tahoeraa, bien au contraire, c'est une politique de rassemblement. Je considère aujourd'hui, dans la décision que j'ai prise, je suis en phase avec ces valeurs. Donc, je n'ai pas changé de ligne politique.

Je lui suis redevable, mais il y a quand même un sentiment d'échec. Je dois tout au Tahoeraa, y compris mes ennuis judiciaires. Je suis triste et désolé de cet événement qui est derrière moi, à présent.

Je ne fais plus partie d'un parti politique, je demeure malgré tout président de l'assemblée et il n'est pas question pour moi de démissionner de mes fonctions. On m'a appris qu'il fallait aller jusqu'au bout de ses engagements et de ses projets. D'ailleurs, le président Flosse a été le premier à m'apprendre ces valeurs. Et je tiens véritablement à faire aboutir et à réaliser les projets que j'ai portés, et qui ont été soutenus par l'ensemble des élus de l'assemblée.

Je souhaite me lancer en politique dans la commune de Papeete, dès 2020. Donc, je m'y prépare. C'est une commune très importante, ça reste quand même la capitale de la Polynésie française. Donc, je souhaite m'y préparer sereinement et intelligemment.