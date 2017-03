Marcel Tuihani débarqué du conseil d’administration d’Air Tahiti Nui

PAPEETE, le 1er mars 2017 - Dans un communiqué publié ce matin, l'assemblée annonce que son président Marcel Tuihani est débarqué du conseil d'administration de la compagnie locale au tiare.



Le président de l’assemblée prend acte de la volonté du gouvernement et de la majorité de rompre avec un usage constant qui consiste à désigner le président de l’assemblée au sein des conseils d’administration les plus importants.



Par six voix pour, celles du RMA, la majorité au sein de la Commission de Contrôle Budgétaire et Financier de l’Assemblée, la CCBF, a rendu un avis favorable hier à la proposition du gouvernement de sortir le président de l’Assemblée du Conseil d'administration d’Air Tahiti Nui.



Officiellement, il s’agit de tenir compte du récent remaniement ministériel et de permettre à la nouvelle ministre du Tourisme, Nicole Bouteau d’y siéger. Le président de l’assemblée considère que cette nomination est tout à fait légitime. En revanche, il s’interroge sur la pertinence d’y maintenir d’autres ministres qui y siégeaient initialement es-qualité et qui y demeurent bien qu’ils l’ait perdue depuis.



Le président de l’assemblée s’interroge sur une telle décision dans la période actuelle. Il y voit une attitude purement politicienne et hostile, en rupture avec les déclarations du président du Pays qui s’était pourtant engagé à promouvoir la transparence, le consensus et l’équilibre dans sa gouvernance. Le président de l’assemblée s’inquiète de cette absence de pilotage et de cohérence qui donne l’impression de naviguer à vue.



Pour sa part, le président de l’assemblée a toujours veillé à un traitement équilibré et équitable des représentants au sein de l’institution qu’il préside. Il a toujours organisé la présence des élus de manière cohérente et respectueuse des fonctions et des sensibilités politiques. De la même manière, il n’a jamais pris la décision de refuser le soutien à une action des élus en fonction de ses préférences politiques personnelles. Il a toujours considéré que le respect des institutions et des mandats devait transcender les clivages politiques.