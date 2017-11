Marcel Tuihani "dans les starting-blocks pour les territoriales"

"J’ai encore beaucoup de gens à rencontrer pour les convaincre de me soutenir"



Il y a beaucoup d’émotion aujourd’hui.

Oui, il y a quelques mois jamais je n’aurais imaginé partir dans une telle aventure politique. Je n’ai pas souhaité faire les choses dans la précipitation et je mesure le poids des responsabilités pour lesquelles je m’engage.



Avez-vous déjà une idée du nom de votre parti et de ses couleurs ?

C’est en cours de finalisation. Je voulais aujourd’hui marquer le coup. C’est-à-dire annoncer aux uns et aux autres que je suis dans les starting-blocks pour les élections territoriales. Il est important pour moi de rassembler tout le monde pour valider le logo, le nom du parti, le programme. J’ai aujourd’hui un outil de travail qui me permettra d’œuvrer avec toutes les personnes qui souhaitent m’accompagner. Le 15 janvier, je présenterai à la population, le logo, le nom du parti et les axes essentiels de mon programme.



Qui vous accompagne pour les élections territoriales ?

En ce moment-même il y a des personnes qui me donnent leur confiance. Je vais chaque jour à la rencontre de personnes, même dans les archipels éloignés. J’ai encore du travail. J’ai encore beaucoup de gens à rencontrer pour les convaincre de me soutenir. Donner des noms est prématuré. Ce qui m’importe c’est de rencontrer la population.

J’ai décidé de me lancer pour les territoriales et j’ai l’obligation d’avoir des personnes qui me soutiennent sur l’ensemble des huit sections électorales.



Votre parti sera autonomiste. Comment se distinguera-t-il entre le Tahoera’a et le Tapura ?

Bien évidemment, je suis fondamentalement autonomiste, c’est-à-dire que je souhaite travailler avec la France (…). Il n’est pas question pour moi d’agir pour l’indépendance.



Comment allez-vous financer votre campagne ?

Comme tous les partis politiques : avec l’aide de généreux donateurs et une participation des futurs candidats aux élections territoriales. J’ai déjà aujourd’hui la chance de bénéficier du soutien de personnes qui souhaitent que j’avance en politique.