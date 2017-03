Marcel Tuihani accueille Jean-Jacques Urvoas

PAPEETE, le 18 mars 2017. Le président de l’Assemblée, Marcel Tuihani, a reçu ce vendredi en fin d’après- midi, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas.



Marcel Tuihani, accompagné de son cabinet, au premier rang duquel la directrice de cabinet, Mireille Garnier, a accueilli Jean-Jacques Urvoas sur le perron principal de Tarahoi.



La rencontre s’est ensuite tenue dans l’hémicycle de l’Assemblée. Le ministre de la Justice est accompagné de Jean Yves Le Bouillonnec, vice- président de la commission des lois institutionnelles, du haut -commissaire de la République en Polynésie française, René Bidal, de Grégoire Lefebvre, conseiller en droit civil et social du garde des Sceaux, et du directeur de cabinet du haut commissaire, Frédéric Poisot.



Les échanges ont permis d’aborder le fonctionnement de l’Assemblée, l’organisation des séances et des débats. Le président Tuihani a évoqué la création de la commission d’évaluation des politiques publiques, ainsi que les partenariats avec l’Assemblée nationale et le Sénat. « Le contrôle a besoin d’être vu pour être cru », a indiqué le garde des Sceaux qui a aussi été président de la Commission des lois à l’Assemblée nationale.



Marcel Tuihani a exprimé le souhait que la création de cette commission votée à l’unanimité par l’Assemblée de la Polynésie française puisse faire partie des prochaines modifications qui seront apportées au statut, notamment à son article 102.