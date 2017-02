Marcel Tuihani à l'Assemblée nationale et au Sénat

PARIS, le 15 février 2017. Le président de l’Assemblée, Marcel Tuihani, effectue une visite à Paris. Il souhaite notamment bénéficier de conseils de l'Assemblée nationale et du Sénat pour mettre en œuvre de la commission du suivi des politiques publiques.



Le président de l'assemblée est à Paris jusqu'en fin de semaine. "L’objet de la mission est de bénéficier du soutien de l'Assemblée nationale et du Sénat pour la mise en œuvre de la commission du suivi des politiques publiques adoptée par l’Assemblée de la Polynésie française à la fin de la session budgétaire en décembre 2016 et portée par le président Tuihani" , indique le service communication de l'assemblée de Polynésie française. "Marcel Tuihani a souhaité bénéficier des conseils et du savoir-faire des deux chambres du Parlement français dans le cadre des conventions qui les lient à l’Assemblée de la Polynésie française."



La délégation polynésienne a ainsi pu participer à des séances plénières et à des commissions, ainsi qu’à des réunions de travail avec les responsables des commissions et des personnes chargées de l’organisation, du suivi et des comptes rendus de séance.



"Outre la mise en œuvre de la commission du suivi des politiques publiques, le président de l’Assemblée souhaite améliorer les travaux du service chargé du suivi des commissions et de la restitution des séances" , précise le service communication de l'assemblée.



Marcel Tuihani doit rencontrer ce jeudi Claude Bartolone, président de l'Assemblée nationale.