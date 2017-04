Marathon Polynésie Première Va'a : victoire de Shell Va'a

PAPEETE, le 1er avril 2014 - Ce samedi a eu lieu la 27ème édition du Marathon de Polynésie Première Va'a. Shell Va'a s'est imposé face à ces challengers.



La course de 46 kilomètres entre Tahiti et Moorea a tenu ses promesses : l'affrontement entre les meilleures équipes de Polynésie a été épique.



C'est finalement l'équipe A de Shell Va'a qui monte sur la première place du podium. Suivie de Shell Va'a B et de Paddling Connection.



Retrouvez dès ce soir le détail de la course et des résultats ainsi que les réactions des sportifs.