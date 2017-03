Maori Pani, un nouveau président pour les sauveteurs en mer

Finalement, c'est Maori Pani, ancien vice-président de la Fédération qui sera le nouveau président de la FEPSM. "C'était le premier vice-président de l'ancien bureau et son travail était beaucoup plus pragmatique que celui de l'ancien président" , poursuit le secrétaire général.



"Officiellement, tel que le prévoient les statuts, je suis président. Le statut actuel qui dirige la FEPSM mérite d'être revu " explique le nouveau président. En effet, même si les statuts de la fédération ne le prévoyaient pas, les pêcheurs membres de la FEPSM pouvaient élire le bureau. Cependant, hier cela n'a pas été le cas. De nombreux pêcheurs venus expressément à Tahiti pour ce vote on exprimé leur mécontentement. "Nous avons voulu respecter les statuts à la lettre. Dans ce statut, les adhérents regrettent de ne pas avoir de voix pour voter pour le président. Les statuts prévoient que le bureau soit mis en place par le bureau d'administration. Je leur ai donc demandé de me laisser un an pour revoir ces statuts et contacter chaque antenne pour rendre les statuts compatibles avec les réalités du terrain et leur donner la possibilité de voter " poursuit Maori Pani.



Si le nouveau président de la FEPSM espère pouvoir compter sur Stanley Ellacott, l'ancien président préfère de son côté se retirer des responsabilités de la Fédération. "Comme je l'ai toujours dit, je ne suis pas la FEPSM. Je pense que la FEPSM peut reprendre sans problème avec le futur président et le nouveau bureau" conclut-il.