Manifestation de la commune de Faa'a : réouverture "momentanée" de la circulation

FAA'A, le 19 avril 2017. La commune de Faa'a manifeste depuis mardi soir en faisant un sit-in sur le site du flamboyant. La route était bloquée depuis hier soir entre le bas de Pamatai et le centre commercial Carrefour. Seuls les scooters, qui ne peuvent pas circuler sur la RDO, pouvaient passer.



La circulation vient d'être ouverte "momentanément pour que les automobilistes puissent lire les banderoles".



Les agents de la commune dénoncent "l'absence d'actions concrètes et durables face à la situation désastreuse des familles sinistrées lors des intempéries, face à la colère des usagers des routes détériorées, des propriétaires désespérés vivants aux abord des ruisseaux et rivières, l'insuffisance de la dotation du FIP (Fonds intercommunal de péréquation, l'irresponsabilité de l'Etat dans l'application du CGCT, le manque à gagner au budget communal constaté depuis 1975 suite au mépris de l'Etat et du Pays d'examiner sérieusement la mise en place d'une taxe aéroportuaire".



Plus d'informations à venir.