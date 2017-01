Manifestation d'Arabes israéliens contre les destructions de maisons

Wadi Ara, Israël | AFP | samedi 21/01/2017 - Des milliers d'Arabes israéliens ont manifesté samedi à Wadi Ara (nord) contre des destructions de maisons par la police, accusée d'être responsables de la mort d'un bédouin lors d'une de ces opérations, a constaté un journaliste de l'AFP.



Yacoub Moussa Abou al-Qiyan a été tué mercredi dans des circonstances controversées lorsque la police est entrée dans le village bédouin de d'Umm al-Hiran, dans le sud d'Israël, pour y détruire des maisons.



Selon la police israélienne, il a foncé en voiture sur des policiers, tuant l'un d'eux. Des policiers ont riposté et l'ont abattu.



Mais des habitants du village ont affirmé que cet homme roulait doucement au volant de son véhicule quand des policiers ont tiré sur lui.



Une vidéo aérienne fournie par la police semble montrer qu'il a été abattu avant de diriger son véhicule vers le groupe de policiers.



A Wadi Ara, les manifestants ont défilé en brandissant des pancartes pour dénoncer les démolitions de maisons dans des secteurs peuplés d'Arabes israéliens (17,5% de la population) et la "campagne de mensonges" menée par le gouvernement sur la mort du Bédouin.



Certains brandissaient des drapeaux palestiniens.



La police a fait usage de grenades assourdissantes notamment pour empêcher les manifestants de bloquer la circulation sur une route.



Une grève générale de protestation avait été massivement suivie jeudi dans les localités arabes israéliennes.



Les avocats de la famille de Yacoub Moussa Abou al-Qiyan ont déposé vendredi une requête auprès de la Cour suprême exigeant la restitution de son corps sans conditions préalables.



Selon l'avocat Nadeem Shehadeh, les autorités veulent rendre le corps de nuit à la famille et exigent qu'un nombre limité à 40 ou 50 personnes assistent à l'enterrement et que ce dernier n'ait pas lieu dans le village de la victime mais dans la ville voisine de Hura.



La police a déclaré qu'elle ne rendrait pas le corps avant la fin d'une autopsie et n'a pas confirmé qu'elle posait des conditions à son retour.



Les autorités imposent régulièrement des conditions préalables au retour des corps des auteurs d'attaques anti-israéliennes, faisant valoir que leurs funérailles peuvent se transformer en glorification de la violence.



Les quelque 300.000 Bédouins d'Israël, qui vivent souvent dans une grande pauvreté, appartiennent à la communauté des Arabes israéliens, descendants des Palestiniens restés sur place après la création d'Israël en 1948.



Les Arabes israéliens dénoncent des discriminations à leur encontre.



