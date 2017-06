Manifestation anti-Maduro à Caracas dispersée par des gaz lacrymogènes

Caracas, Venezuela | AFP | samedi 10/06/2017 - Des centaines d'opposants au président vénézuélien Nicolas Maduro ont défilé samedi à Caracas contre son projet d'Assemblée constituante, avant d'être dispersés à coup de grenades lacrymogènes.



Depuis le 1er avril, les adversaires politiques du président socialiste manifestent quasiment quotidiennement à Caracas et dans d'autres villes du pays. Les violences en marge de ces protestations, dont gouvernement et opposition se rejettent mutuellement la responsabilité, ont fait 66 morts et un millier de blessés.



"Il n'y pas pire violation de la Constitution que de faire une Constituante usurpant le pouvoir du peuple", a dénoncé samedi à la presse le député de l'opposition Tomas Guanipa, qui a manifesté à Caracas. Le Parlement est le seul organe de l'appareil d'Etat contrôlé par l'opposition.



Les membres de l'Assemblée constituante doivent être élus le 30 juillet. L'opposition y voit une manœuvre dilatoire du président pour s'accrocher au pouvoir, alors que ce pays pétrolier est confronté à une grave crise politique et économique marquée par une inflation galopante et des pénuries de produits de base et médicaments.



Le président a annoncé que la nouvelle Constitution du Venezuela que rédigera l'assemblée constituante serait soumise à un référendum consultatif, mais l'opposition estime que le principe même du lancement d'un processus constituant aurait dû être soumis à référendum.



