Mandat de dépôt pour l'homme qui a grièvement blessé son ex-compagne au couteau

PAPEETE, le 19 juin 2017 -Le quinquagénaire était allé chercher un couteau dans sa voiture pour, dit-il, mettre fin à ses jours parce que sa jeune compagne de 28 ans avait mis fin à leur relation et lui demandait de quitter le domicile. Une bagarre avait éclaté et la jeune femme avait été grièvement blessée d'un coup de couteau à l'abdomen. Elle même avait blessé le tane au bras en parvenant à s'emparer de l'arme.Toujours hospitalisée en réanimation, elle souffre notamment d'une hémorragie pulmonaire et s'est vue délivrer une incapacité totale de travail de 30 jours, sous réserve de l'évolution de ses blessures. Une belle-soeur, encore sous le choc, a également été blessée par le tane en tentant de s'interposer. L'homme devait être jugé ce lundi en comparution immédiate, mais son procès, à l'instar de toutes les autres comparutions du jour, a été renvoyé le temps que son expertise psychiatrique soit réalisée. Il sera jugé le 27 juillet prochain.