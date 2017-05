Mandat de dépôt pour deux braqueurs de deux-roues

PAPEETE, le 23 mai 2017 - Deux jeunes défavorablement connus des services de police ont été interpellés pour avoir dérobé un scooter et un vélo, le week-end dernier à Pirae et Arue, en menaçant leurs propriétaires avec une arme de poing, "factice" selon eux.





Les deux hommes, entre 25 et 30 ans et déjà bien connus des forces de l'ordre pour des vols et dans des dossiers de stupéfiants, ont été déférés ce mardi devant le procureur de la République. Ils sont poursuivis pour vols aggravés avec menace d'une arme et doivent être jugés vendredi prochain en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel. Ils ont été placés sous mandat de dépôt en attendant l'audience.



La première agression visant le propriétaire d'un scooter remonte à dimanche soir, vers 18 h 30 du côté du carrefour de la pizzeria du manguier à Pirae. La victime a vécu la désagréable expérience de voir les deux jeunes gens l'aborder avec une arme de poing à la main pour la menacer et lui dérober son engin.



Rapidement prévenus, ce sont les policiers municipaux de la commune qui mettront rapidement la main sur l'un des deux voleurs avant de le remettre à leurs collègues de la direction de la sécurité publique (DSP) pour un placement en garde à vue.



Le scooter retrouvé



Son complice parviendra lui à prendre la fuite mais sera interpellé à son tour, quelques heures plus tard, après un fructueux travail de renseignements croisés entre les mutoi, la police et la gendarmerie. Les enquêteurs résoudront du même coup un second vol commis selon le même mode opératoire à 20 h du côté du centre commercial Carrefour de Arue, cette fois au préjudice d'un cycliste.



Placés en garde à vue, les deux voyous ont reconnu les faits. L'arme de poing utilisée n'a, en revanche, pas été retrouvée. Les complices ont assuré s'en être débarrassée tout en précisant aux enquêteurs, sans que cela puisse être vérifié, que le pistolet était "factice". Le scooter dérobé à leur première victime a été retrouvé et pourra donc lui être restitué.