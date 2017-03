Manahoe : le quartier continue sa mutation

À l'entrée de la future résidence, au pied des panneaux descriptifs, les discours commencent. La résidence devrait voir le jour en juin 2018. Pour la plupart des habitants du quartier, c'est une bonne nouvelle. Beaucoup sont fatigués de voir une rue délabrée où il faut zigzaguer entre de nombreux nids de poules. La façade grise et morne des vieux bâtiments cache les rayons du soleil. "Je pense que ça va ramener un peu de vie. Il va y avoir un peu plus d'animation" , se réjouit une grand-mère, attirée par le bruit.



Son point de vue rejoint celui de la plupart des commerçants. Présents depuis 15 ou trois ans, eux aussi espèrent beaucoup de cette nouvelle résidence et de la réhabilitation de l'immeuble Van Bastolaer. Dans ce quartier "laissé à l'abandon" depuis plusieurs années, beaucoup sentent un nouveau vent souffler. "J e suis ravie de voir qu'ils font encore quelque chose sur ce terrain vague, lance dans un grand sourire, Nathalie, responsable du salon de coiffure Belle et rebelle. Là, il y avait un dépotoir géant! L'insalubrité était énorme. Je suis commerçante depuis 15 ans ici et j'ai connu un véritable enfer. Il y a deux ans, j'ai envisagé de vendre mon commerce…"



L'installation du centre médical, en fin d'année 2016, a déjà permis au quartier de reprendre un peu son souffle. Habitants et riverains espèrent que celui-ci ne s'évanouira pas de suite et continuera d'être alimenté par les nouvelles opérations à venir.