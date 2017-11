Makemo : des coupures partielles de courant jusqu'au 13 novembre

MAKEMO, le 10 novembre 2017 - La société d'économie mixte Te Mau Ito Api a annoncé aux habitants de l'atoll que des coupures de courant interviendraient à partir de ce vendredi et jusqu'au 13 novembre, entre 23 heures et 5 heures du matin.



"Compte tenu de l'état du stock de gasoil et dans l'attente d'une prochaine livraison le 13 novembre prochain, des coupures programmées seront effectuées pour réduire la consommation de gasoil et maintenir le service jusqu'à cette date" , annonce l'avis de coupure envoyé par la société d'économie mixte (SEM) Te Mau Ito Api aux abonnés de Makemo.



En raison d'un problème logistique, la SEM n'est plus en mesure d'assurer la fourniture d'électricité en continue aux résidents. Le prochain bateau devrait arriver le 13 novembre avec à son bord 3000 litres de gasoil. " Il y a trois bateaux qui se rendent à Makemo. Nous avons choisi le plus rapide mais celui-ci n'arrivera que lundi. Il y a un petit manque de gasoil et cela nous oblige à lisser la production" , indique Jean-Louis Chailly, dirigeant de Te Mau Ito Api. Ce dernier a demandé à la commune de faire un échange de gasoil avec leur stock et celui qui arrive lundi.



La cargaison de lundi permettra au générateur de produire de l'électricité pour trois voire quatre jours maximum. "Que ferons-nous après?" , s'inquiète un habitant qui avait cru, au moment du passage du président du Pays, ne plus devoir faire face à des coupures de courant.



Etrangement, la décision du tribunal mixte de commerce en ce qui concerne la situation de la SEM sera connue lundi. En effet, la société a été placée en redressement judiciaire en septembre dernier, incapable de rembourser une avance de 76 millions de francs que lui réclame son actionnaire majoritaire, le Pays.