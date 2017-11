Makemo : Deux cents élèves ont couru pour le cross du collège

PAPEETE, le 07 novembre 2017 - Le cross annuel du Collège de Makemo s'est tenu le Mercredi 25 octobre de 8H à 12H. Près de deux cents élèves issus des trois établissements scolaires de Makemo ont couru entre un et quatre kilomètres.



200 élèves ont envahi les rues de Makemo dans le cadre du cross du collège. Les trois établissements scolaires de l'île ont joué le jeu. Ainsi, cette épreuve a réuni la totalité des élèves du collège auxquels sont venus s’ajouter 32 poussins et benjamins de l’école élémentaire Arikitamiro et 18 minimes cadets, juniors et seniors du micro lycée professionnel.



Après plus d’un mois et demi d'entrainement, dans le cadre des cours d’EPS et de l’AS, les élèves de tout âge étaient prêts pour relever le défi.

Ce sont donc 200 élèves qui ont couru entre un kilomètre trois cents et quatre kilomètres. Selon le communiqué de presse, l'implication des enseignants et " leur engagement individuel dans les différentes tâches organisationnelles de l’épreuve (sécurité-secourisme et jallonnage du parcours, ravitaillement, distribution des tickets de classement et de boisson-collation, secrétariat, reportage photo-vidéo, mise en place du cérémonial de remise des prix…) ont permis un déroulement sans faille de cette belle matinée ."

Les mutoi ont aussi participé à la journée sportive en régulant la circulation sur le parcours. Par ailleurs de nombreux parents d'élèves et bénévoles ont tenus à accompagner les élèves et aider à l'organisation de la course.