Maina Sage nommée présidente d’une mission d’information

PARIS, le 23 novembre 2017 La députée polynésienne Maina Sage a été nommée ce jeudi matin présidente de la mission d’information sur la gestion des événements climatiques majeurs dans les zones littorales dans l’hexagone et des Outre-mer. Cette mission d’information a été créée suite à l’ouragan Irma qui a dévasté l’île antillaise de Saint-Martin, il y a deux mois. Mais ses missions seront plus larges. Il s’agira de dresser l’état des lieux des connaissances sur les risques climatiques majeurs, d’analyser la gestion de ces crises par l’Etat et enfin d’étudier la reconstruction après de tels événements. Cette mission d’information est composée d’une trentaine de députés, dont onze Ultramarins. Elle devra rendre son rapport d’ici à la fin de l’année prochaine.