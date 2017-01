Maina Sage au conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité

PARIS, le 18 janvier 2017. Le conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité sera installé ce jeudi à Paris. En tant que députée, Maina Sage y siège.



Pour la première fois, le conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité se réunit ce jeudi à Paris. Jusqu'à la fin de son mandat, la députée Maina Sage y siègera en tant que représentante de l'Assemblée nationale et du Sénat, aux côtés de Jérôme Bignon, sénateur de la Somme, Nicole Bonnefoy, sénatrice de la Charente, Serge Letchimy, député de la Martinique. Au total, 43 personnes sont membres du conseil d'administration. A noter que le président d'honneur est l'astrophysicien Hubert Reeves.



L’Agence française pour la biodiversité est opérationnelle depuis le 1er janvier. L’agence est la référence institutionnelle pour répondre à ces enjeux et venir en appui des politiques publiques de préservation et de reconquête de la biodiversité, de la qualité de l’eau et des milieux marins.