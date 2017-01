Mahina : les écoles seront fermées ce vendredi

MAHINA, le 19/01/2017 – Dans un communiqué, le maire de Mahina, Damas Teuira informe que par mesure de sécurité, les écoles primaires et le CJA fermeront leurs portes ce vendredi.



Après Moorea et Maupiti, c'est au tour du maire de Mahina à décider de fermer les écoles primaires de sa commune, ce vendredi.



Face au mauvais temps et par mesure de précaution, le premier magistrat a préféré prendre cette décision.



Donc, toutes les écoles primaires et le Centre des jeunes adolescents (CJA) seront fermés, avec une réouverture lundi matin, aux heures habituelles.



En revanche, les services communaux resteront ouverts et seront " mobilisés en cette période de vigilance. "



Si vous souhaitez plus d'informations, vous pourrez joindre le standard de la mairie au 40 48 11 35 ou le 89 408 408.