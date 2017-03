Mahina : les cartes d'électeurs pourront être retirées dès lundi

MAHINA, le 31/03/2017 - Les habitants de la commune de Mahina pourront donc se rendre au bureau du maire pour obtenir leur nouvelle carte électorale, tous les jours de la semaine de 7h30 à 15h30 de lundi à jeudi, et de 7h30 à 14h30, le vendredi. Des permanences seront mises en place les samedis 8 et 15 avril de 8 heures à 11 heures.



Les électeurs de la commune de Mahina pourront retirer leurs nouvelles cartes électorales, dès lundi, dans le bureau du maire, au bâtiment C, à côté du parking de l'école maternelle de Fare Vaa. Donc, venez avec vos pièces d'identité.



Le bureau sera ouvert tous les jours de la semaine, de lundi à jeudi, de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 14h30. Des permanences seront mises en place, les samedi 8 et 15 avril, de 8 heures à 11 heures.



La municipalité informe que les usagers pourront également retirer " une carte d'électeur, autre que la vôtre ." Il vous suffira de vous munir de sa pièce d'identité.



Pour plus d'informations, les agents du bureau de l’État civil et élection sont joignables au 40 48 11 35 poste 112, 113 et 114.