Mahina et Rapa Nui bientôt jumelées ?

MAHINA, le 25/07/2017 - Les maires des deux communes se sont rencontrés ce mardi matin dans le bureau du tāvana de Mahina. Au programme de cette rencontre, les grandes lignes du futur partenariat qui liera les deux entités. L'objectif serait d'aboutir sur un jumelage entre les deux communes. Cela fait 18 ans qu'un échange a lieu entre les scolaires de Rapa Nui et Mahina. Et pour que tout se concrétise, il va falloir que les deux municipalités arrivent à trouver les termes qu'il faut pour la rédaction de la future convention.



C'est la première fois que les maires des deux communes se rencontrent.



Petero Edmunds, maire de Rapa Nui est en Polynésie pour plusieurs visites de courtoisie. Il a d'ailleurs rencontré son homologue de Mahina, ce mardi matin.



L'objectif est de définir la future convention de partenariat entre les deux municipalités.



" Ça peut être des échanges divers et variés ", indique Damas Teuira.



Et ce projet ne date pas d'hier puisque cela fait 18 ans, que des échanges culturels ont lieu entre les deux communes.



Depuis 2009, au mois de juillet, des élèves de Rapa Nui viennent à Tahiti et Moorea pour découvrir la culture polynésienne, durant deux semaines.



" Ils apprennent aussi notre langue, et ils ont remarqué qu'il y a des similitudes entre le marquisien, le pa'umotu et leur langue natale ", raconte Xavier Etaeta, du service animation de la mairie de Mahina.



Durant leur séjour au fenua, la commune de Mahina se charge de leur trouver un hébergement, des transports et de programmer des visites. Mais cette année, les championnats du monde de vaa ont modifié le calendrier. Les enfants de Rapa Nui arriveront donc, au mois de décembre.



Aujourd'hui, cet échange a pris une autre tournure puisque les tāvana veulent concrétiser cela. " Il va falloir que je voie avec le conseil municipal de Mahina les grands axes de ce partenariat. C'est un genre de jumelage que nous sommes en train de voir. Rapa Nui va faire des propositions. De notre côté, on verra de quelle manière on pourra concrétiser ce partenariat. Il doit revenir avant la fin de l'année à Tahiti puisqu'il a été invité à participer à la grande course de la Hawaiki Nui Vaa ", explique Damas Teuira.



" Il y a aussi le vecteur culturel à développer et pourquoi pas la partie touristique. Et c'est un des vecteurs que nous allons conforter dans la vision future de Mahina, avec les projets qui sont en train de se développer. Notamment la réfection et l'aménagement de la Pointe Vénus qui va être un atout considérable pour nous. S'il faut ouvrir à d'autres communautés, eh bien on le fera, parce qu'il a évoqué la possibilité d'échanger avec les autres pays qui entourent Rapa Nui. Bien sûr, le domaine économique n'a pas été oublié. Il a parlé aussi des nombreux manguiers que l'on trouve à Mahina, en suggérant d'en faire une spécialité sur notre commune (rires). C'est quelque chose auquel je ne m'y attendais pas, sa vision avec des potentiels de développement, et notamment la manière de la relation avec autrui ", confie le maire de Mahina.