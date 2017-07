Mahina accueillera le 28ème congrès des communes, dès lundi

MAHINA, le 28/07/2017 - Cette nouvelle édition permettra de faire un état des lieux de l'avancement des projets communaux et des chantiers. L'occasion aussi pour les municipalités d'évaluer leurs forces et leurs faiblesses afin de dresser une feuille de route pour achever la mandature.



Le 28ème congrès des communes ouvre ses portes lundi à l'école de Fareroi à Mahina.



Durant quatre jours, maires, élus des conseils municipaux des 48 communes de Polynésie, directeurs généraux des services et secrétaires généraux échangeront sur des thématiques permettant de faire évoluer le monde communal.



Et cette année, l'idée est de faire un état des lieux de l'avancement des projets communaux et des chantiers, afin d'évaluer les forces mais aussi les faiblesses.



Ce bilan sera décliné en 4 grandes thématiques :

- Le bilan des outils financiers et juridiques à disposition ou appliqués par les communes

- Le bilan de l’exercice des compétences environnementales par les communes et les "grands chantiers communaux en cours".



À l'issue de ce congrès, une feuille de route sera proposée. Elle fixera le résultat d'une vision partagée du monde communal, et elle permettra à chaque commune de corriger ou réorienter son programme pour le reste de la mandature.



Il s’agira de répondre à la question : que voulons-nous pour nos populations à court, moyen et long terme ? Qui fait quoi et quelles sont les priorités ?



Cette séquence invitera les participants à redessiner collectivement une vision des avenirs possibles, et sur la base de leur bilan, proposer des plans d’actions à l’échéance de 2020.



En parallèle du congrès des communes, le Syndicat pour la promotion des communes (SPCPF) propose un village destiné à valoriser les actions communales et sensibiliser aux concepts novateurs.



De nombreux exposants venant du secteur public mais également du secteur privé tiendront des stands pendant la durée du congrès. Ce village propose aussi des moments dédiés à l’information et au partage d’expérience sous la forme d’exposés "points d’infos" et de débats.



Tous les congressistes sont attendus pour l’inauguration du "village rencontres", qui aura lieu ce lundi à 10 heures en présence des officiels, et les stands resteront ouverts tout au long de l’événement.



Une rencontre avec le gouvernement devrait se tenir à la Présidence vendredi.