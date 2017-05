Macron pourrait nommer son Premier ministre dès dimanche (sources parlementaires)

Paris, France | AFP | vendredi 12/05/2017 - Le président élu Emmanuel Macron pourrait nommer son Premier ministre dès dimanche, après la passation des pouvoirs à l'Elysée avec son prédécesseur François Hollande, selon des sources parlementaires.



Cette information n'a pas été confirmée par l'entourage du président élu -qui assure pour l'heure que l'on "reste sur notre calendrier", à savoir une nomination plutôt lundi.



Mais, selon des sources parlementaires contactées par l'AFP, la passation des pouvoirs à Matignon est en fait programmée dès lundi matin.



Plusieurs sources parlementaires ont en effet été prévenues par les autorités que la rue de Varenne serait "bloquée entre la rue de Bellechasse et la rue du Bac entre 8H30 et 11H00 lundi" en raison de "la passation des pouvoirs à l'Hôtel Matignon" entre Bernard Cazeneuve et son successeur, dont le nom pourrait donc être connu dès dimanche.