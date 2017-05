Macron a "fait le choix" de son Premier ministre "dans sa tête"

Paris, France | AFP | vendredi 04/05/2017 - Emmanuel Macron a annoncé vendredi qu'il avait "fait le choix" de son Premier ministre "in petto" (en secret, ndlr) et qu'il serait "annoncé après la passation de pouvoir" s'il est élu.



Comme on lui demandait s'il avait choisi son futur Premier ministre, le candidat d'En Marche! a répondu sur Europe 1: "Oui, ce choix est fait in petto". Mais M. Macron ne le lui a pas encore annoncé, "puisque c'est dans ma tête".



"Si je suis élu, je travaillerai sur la finalisation d'un gouvernement la semaine prochaine". Mais le Premier ministre "sera annoncé après la passation de pouvoir. Je ne l'annoncerai pas avant", a-t-il dit, refusant de "jouer au jeu des devinettes".



S'il est élu, son Premier ministre "sera à l'image des engagements que j'ai pris, du portrait chinois que j'ai pu faire". Cette personne "aura une expérience dans le champ politique, les compétences pour diriger une majorité parlementaire".



Au sujet de son allié centriste François Bayrou, Emmanuel Macron a confirmé qu'il "aura un rôle important dans le projet gouvernemental et politique".



"C'est le Premier ministre" qui mènera la campagne des législatives, a ajouté le candidat d'En Marche!. Il souhaite conserver ce chef de gouvernement "aussi longtemps que possible" car "on fait rarement confiance de manière limitée".



M. Macron avait, début mars, indiqué avoir "plutôt" le "souhait" de nommer une femme à Matignon.



Le fondateur d'En Marche! a par ailleurs annoncé que "toutes les investitures" pour les élections législatives "se tiendront la semaine prochaine".



"Je n'aurai pas d'état de grâce, je ne pourrai pas présider comme on préside depuis 1958", a par ailleurs déclaré M. Macron.