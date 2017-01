MMA – Focus sur Tamahau Mc Comb, combattant de Huahine

« Yes ! Par exemple il y a deux mois je pesais 68kg (rires). Je choisi de descendre de 10-12kg par stratégie en fait. C’est pour être le plus grand, avec un maximum d’allonge dans cette catégorie. Bon, c’est une des parties les plus dures de la préparation. Ca demande énormément de mental pour gérer l’alimentation et être au poids le jour J. Au début, j’ai combattu dans la catégorie où je me sentais le plus en forme, en welter-weight (77kg). »« J’ai fait trois combats aux USA. Et puis à force de partir avec Raihere, on a commencé à apprendre les techniques et c’est là qu’on a vu que les Américains faisaient beaucoup de “cut”. C’est une perte de poids trois mois avant le combat pour descendre de catégorie. Ca peut aller jusqu’à 20 kg parfois. C’est hard mais stratégique. Ca te permet d’être le plus grand et le plus puissant de la catégorie, avec une allonge maximum. »« Et c’est l’une des armes les plus puissantes en MMA, si tu sais bien l’utiliser. Plus tu peux toucher ton adversaire de loin et plus tu pourras contrôler le combat. Après c’est très strict là-bas. Si tu t’inscris pour combattre dans un poids, il faut que t’arrives à ce poids. Si tu pars en Amérique avec 3-4 kg de plus, jamais tu ne vas monter dans la cage. Et quand tu demanderas d’autres combats, ils ne te prendront plus parce qu’ils ne seront pas sûr de toi. »« Si tu sais comment faire et que tu fais bien ton “cut” ça va. Le dernier combat que j’ai fait j’ai réussi à bien gérer, et même après 3 rounds de 3 minutes je me sentais bien. »« En ce moment je suis bien lancé dans la lutte. C’est vraiment pas mal et je me dis que si je pouvais revenir en arrière j’aurais commencé ce sport bien plus tôt ! (rires) C’est une très bonne base pour le MMA. »« Oui, et c’était la première fois je combattait en -86kg. J’ai choisi cette catégorie parce qu’il y avait beaucoup de monde à ce poids, et ils étaient tous très coriaces. Bon, c’était hot. J’ai enchainé 5 combats, et comme la lutte utilise beaucoup de force, j’étais très fatigué à la fin ! (sourire) Mais j’ai réussi à placer mon jeu avec calme. Et avec l’expérience, j’ai trouvé un bon enchainement et je reste sur cette base parce que ça marche.« A force d’enchainer les compétitions de lutte, j’ai compris qu’il ne faut pas s’emballer dans le combat, il faut le gagner tranquillement point par point. En plus la lutte me permet de me faire plaisir ! (rires) En fait ces derniers temps je me suis lâché sur la nourriture. Je voulais me faire plaisir en mangeant un peu ce que je veux… Par ce que toute l’année je suis au régime, donc là j’en profite. » (sourire)