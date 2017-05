MMA : Flore Hani remporte par TKO son premier combat en Australie

Forte de son expérience et après une préparation de deux mois au top niveau avec sa team de la Game Bred Academy à Brisbane, et Ryan de l’Ignit Martial Art, Flore rentrait confiante dans la cage avec le drapeau du Fenua sur les épaules. Si dans le premier round son adversaire cherchait à la coincer, Flore restait calme sur ses appuis avant de lancer des enchainements aux points dévastateurs. Elle lâchera les pieds dans le deuxième round, et son adversaire ne tiendra pas 2 des 3 rounds face à elle.



« Je suis très contente, ça s’est bien passé ! J’étais prête et je voulais faire honneur au Fenua. C’était relativement facile et j’ai gagné essentiellement grâce à ma boxe. Sa stratégie était de me mettre au sol, donc je tout fait pour la contrer. Merci à tous pour votre soutien et vos encouragements ! Un merci spécial à mes sponsors comme Air Tahiti Nui, Vaima Sport, Vaima Fitness, STC Nutrition, La dream Team de Kyani, Natural et Organic, les Islander MMA, Irvin de Fight System, J.A.C Pacific Massage, Olivier mon ostéo, Dom mon préparateur physique, DailyJuice, Caroline Savoie de la Colonne Vitale et mon agent Avaro Neagle de Tahiti Sport Management. Maintenant j’ai hâte de rentrer à la maison pour manger un bon poisson cru ! (rires) »



Pour son agent, Avaro Neagle, « Flore a subi une préparation impressionnante. Elle a changé physiquement et a progressé dans tous les domaines. Tout le monde est tombé sous le charme. Le public s’est jeté sur elle pour des autographes, même encore hier à la plage. Les promoteurs veulent vraiment la revoir à l’XFC et une surprise est à venir ! (sourire) «



Flore est la première Vahine du Fenua qui perce dans le MMA à l’international. Pionnière, elle ouvre la voie aux autres qui aimeraient marcher sur les traces de Raihere Dudes et consorts.



