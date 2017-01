MMA – Cage Warrior League : Nouvelle victoire pour Dudes

Parole à Raihere Dudes :



« C’était un combat très serré face au japonais. Je m’attendais à ce qu’il m’emmène au sol dès le premier round. Bon, il a failli passé un clé triangle, mais j’ai réussi à m’en sortir et on s’est remis debout pour combattre en strike. A un moment, j’ai vu une ouverture et j’ai pu placer un ippon. Une fois au sol j’ai enchainé avec un ground and pound, avant de le finir par soumission. »



« C’était génial ! Le travail et les sacrifices paient toujours ! J’aimerais remercier tous ceux qui me soutiennent et me suivent. Ma famille et mes amis sans qui rien ne serait possible. Et surtout un grand merci à mes sponsors comme Air Tahiti Nui, Aito Sport, Sparkgreen, Sport and Wellness, Vodafone et Kyani. Merci et je suis fier d’être un Islander ! » TM / Sport Tahiti