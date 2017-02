M-Pol'Arts fait son cinéma avec des champions du monde

A l'occasion de ce spectacle, l'école de pôle dance a invité Evgeny Greshilov triple champion du monde de Pole Sport et quintuple champion international de Pole Art et sa compagne Kira Noire, qui a remporté plusieurs concours internationaux dans la discipline, mais aussi Natalia Tatarintseva, quadruple championne du monde de Pole dance et championne du monde en titre et son compagnon Evgeny Kot, Chorégraphe et metteur en scène. Performeront aussi Amandine Lutine, 3e au championnat de France de Pole Dance 2016 Tatiana Thomas performeuse aérienne.