Lycéen poignardé à Paris: un jeune de 17 ans "impliqué" en garde à vue

Un jeune homme de 17 ans "impliqué" dans l'agression mortelle au couteau d'un lycéen lundi à quelques mètres de son établissement dans le XXe arrondissement de Paris, était en garde à vue mardi matin, a-t-on appris de sources policières.

Le jeune homme, qui était recherché par les enquêteurs, s'est présenté au 2e district de police judiciaire lundi en fin de soirée, selon des sources policières. "On doit encore déterminer son degré d'implication", a précisé une de ces sources.

"C'est un suspect intéressant", selon une autre source policière.

Lundi midi un lycéen de 17 ans a été poignardé mortellement lors d'une altercation avec un groupe de jeunes à Paris, à proximité de son établissement, le lycée Charles-de-Gaulle, dans des circonstances qui restent encore à établir.

Quelques heures plus tard, un autre incident a eu lieu dans un établissement voisin. Une vingtaine de jeunes extérieurs au lycée Ravel, toujours dans le XXe, ont tenté de pénétrer dans l'établissement avant d'en être repoussés par le personnel enseignant. Deux personnes ont été légèrement blessées.

Un jeune de 15 ans "défavorablement connu" des services de police et "impliqué" dans cet autre incident s'est présenté au commissariat du 17e arrondissement dans la soirée de lundi, selon une source policière qui n'a pas donné d'autres détails.



avec AFP