Loi Morin : les députés polynésiens veulent imposer leurs modifications

Le projet de loi pour l’égalité réelle outre-mer sera examiné lundi prochain par une commission mixte paritaire (CMP) composée de sept députés et sept sénateurs chargés d'harmoniser les deux versions du texte.Pour rappel c'est dans le texte pour l'égalité réelle que l'Etat a intégré un amendement pour modifier le processus d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Ce texte ne prenait pas en compte les modifications demandées par le gouvernement polynésien par rapport au contenu qui leur avait été présenté en novembre.Les députés Maina Sage et Jean-Paul Tuaiva ont décidé de ne pas baisser les bras pour obtenir ces modifications. Ils ont, indique un communiqué des deux parlementairesLes députés demandent aussi le rétablissement de deux études, adoptées à leur initiative par l’Assemblée nationale et malheureusement supprimées par le Sénat.indique le communiqué. "Sur les quatorze parlementaires qui composent la commission mixte paritaire neuf ont été élus dans une circonscription ultramarine. La sénatrice Lana Tetunaui y siègera.