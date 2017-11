Livres : la fête continue à Raiatea-Taha’a

PAPEETE, le 20 novembre 2017 - Après le salon du livre de Papeete, voici le salon du livre de Raiatea-Taha’a. L’événement, qui durera jusqu’au samedi 25 sera ouvert par une prestation des classes patrimoine du collège de Faaroa. Les auteurs Titaua Peu, Simone Sanchez mais aussi Patrick Chastel et Corinne Raybaud seront présents lors de l’événement.



Le salon du livre de Raiatea-Taha’a va se dérouler dans la salle des mariages de la mairie de Uturoa du mercredi 22 au samedi 25 novembre 2017. Cet événement s’ouvrira sur la prestation des classes patrimoine du collège de Faaroa. Des classe " uniques en Polynésie ", précise le président de Lire sous le vent Jean-Marie Schemith. Les élèves interpréteront un chant, un morceau de percussions et un orero.



Plusieurs auteurs seront présents au salon. " L'association Lire sous le vent assure le programme des rencontres de deux d'entre eux qui sont nos invités : Titaua Peu et Simone Sanchez Jourdan. " Près de trois cents élèves du secondaire les rencontreront au salon. Patrick Chastel et Corinne Raybaud rencontreront également des scolaires dans leurs établissements. Simone Sanchez se déplacera le vendredi matin au collège de Haamene à Taha’a pour y rencontrer les élèves des classes de 6°.



Martine Dorra effectuera deux interventions au salon sur le thème Taputapuatea le mythe, la légende, l'histoire (Le jeudi 23 à 10 heures et le vendredi 24 à 11 heures). Henri Theureau et Luc Duflos raconteront leur vocation de traducteur. Des animations, jeux de lecture et d'écriture seront proposés aux jeunes visiteurs. Enfin, un concours de nouvelles a été organisé en novembre. Les prix en seront remis au salon le samedi 25 en milieu de matinée.



Jean-Marie Schemith indique dans un communiqué que " plusieurs auteurs ont fait de l’île sacrée leur lieu de villégiature : Ricardo Pineri et Jacques de Boisvilon, tous deux philosophes, nos deux traducteurs Henri Theureau et Luc Duflos, un poète Jean-Noël Chrisment, une archéologue Hinanui Cauchois, Martine Dorra occasionnellement, une illustratrice Mélody Seybald, un auteur de nouvelles Pascal Dressy, Chrystelle Ducher qui écrit des contes fantastiques, Claudine Goché qui a écrit une autobiographie et s'intéresse au monde du nautisme ". Comme pour justifier tout l’intérêt de ce genre d’événement sur une île qui a inspiré tant d’artistes.



Il rappelle par ailleurs que " Titaua Peu est en partie originaire de Raiatea. Notre paysage culturel est finalement riche et les Raroamata'i peuvent s'en enorgueillir ".



Avec communiqué