Livre "Les Espions de Pearl Harbor" : et si les États-Unis avaient gagné la bataille ?

PAPEETE, le 9 janvier 2017 - Installé à Tahiti depuis 1975, Bruno Algan s'est intéressé à l'attaque japonaise du 7 décembre 1941, qui a frappé la base navale américaine située à Hawaii. Entre histoire et fiction, il raconte dans son ouvrage les activités d'espionnage nipponnes, mais imagine ensuite une fin très différente, avec la victoire des États-Unis. Ce roman, édité à compte d'auteur, devrait être disponible dans les librairies du fenua d'ici une semaine.





L'attaque surprise de l'aéronavale japonaise le 7 décembre 1941 contre la base navale américaine de Pearl Harbor, située sur l’île d'Oahu, aurait-elle pu se conclure par la victoire US ? C'est la question qui taraude l'auteur des "Espions de Pearl Harbor". "Sans doute, si l'Intelligence américaine avait travaillé avec intelligence, ou si le contre-espionnage civil et militaire des États-Unis avaient exploité correctement les informations livrées par les failles de l'espionnage japonais", pense-t-il avec force conviction. Et de poursuivre : "Curieusement, les renseignements américains n'ont pas réagi… Alors j'ai imaginé une fin différente, où les Américains tendent un piège aux Japonais, à l'instar de la bataille de Midaway (qui s'est déroulée durant les premiers jours de juin 1942, au cours de la guerre du Pacifique, ndlr). En fait, il y a deux histoires : tous les épisodes concernant l'espionnage japonais sont authentiques et ont été documentés par des historiens ; en revanche, les récits des réactions du contre-espionnage américain, ainsi que des dirigeants militaires et politiques sont une œuvre de pure fiction." Pour rappel, cet assaut ordonné par l'empereur Hirohito causa d'importantes pertes américaines (2 403 morts et 1 178 blessés contre 64 Nippons) et précipita de fait l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Le rôle du président Roosevelt reste un sujet de polémique. Soixante-quinze ans après, ce triste événement est toujours considéré comme l'un des événements les plus marquants de l'histoire des USA. D'ailleurs, le pays du Soleil-Levant a salué, le 28 décembre dernier, une visite du Premier ministre Shinzo Abe à Pearl Harbor, y voyant un geste historique mais aussi un message politique au futur président américain Donald Trump.



Installé à Tahiti depuis 1975, Bruno Algan a exercé une longue carrière de banquier, après avoir suivi des études supérieures à Sciences Po Paris et à la fac de Droit de Panthéon-Assas. Il s'est reconverti en 2005 dans la formation universitaire. Aujourd'hui à la retraite, son intérêt pour Hawaii en général, et Pearl Harbor en particulier, a une double origine. Il explique : "Ce sont des raisons à la fois personnelles et professionnelles qui m'ont incité à écrire ce roman historique d'espionnage. D'abord, ma famille possédait une maison de de vacances à Bruyères, dans les Vosges, une localité jumelée avec Hawaii depuis qu'elle fut libérée en 1944 par un régiment US d'origine hawaiienne. Donc un lien s'est créé naturellement. Ensuite, j'ai travaillé 30 années à la Banque de Tahiti, dont l'actionnaire principal était la Bank of Hawaii pendant cinq ans, ce qui m'a offert de multiples occasions de déplacements à Honolulu. J'ai pu ainsi visiter des sites emblématiques comme la base de Pearl Harbor, bien sûr, mais aussi le Memorial du Pacifique, l'association du régiment de Bruyères-Hawaii, etc."



"LE CONTREPIED DE CE QUI S'EST RÉELLEMENT PASSÉ"



Bruno Algan se plonge alors dans la lecture de tous les ouvrages consacrés au sujet, notamment ceux écrits en anglais, car rédigés par des historiens américains. Il rapporte : "J'ai lu de nombreux livres pendant dix ou quinze ans, et plus j'en lisais, plus j'avais de doutes concernant l'immobilisme américain. Ce livre, je l'ai d'abord écrit dans ma tête, au fil de mes randonnées en montagne. Il m'a fallu ensuite environ une année d'écriture pour le réaliser. C'est une sorte de polar, avec une intrigue qui monte crescendo, prenant le contrepied de ce qui s'est réellement passé, ce que les différents responsables américains auraient pu faire, dans un scénario idéal, pour gagner cette célèbre bataille."



"Les Espions de Pearl Harbor" a été édité à compte d'auteur et sera bientôt disponible dans les librairies du fenua, d'ici "la deuxième semaine de janvier". "Je le diffuse à Tahiti dans un premier temps, puis j'aimerais l'éditer à Hawaii et aux États-Unis en 2017, et j'envisage par ailleurs de contacter des maisons d'éditions françaises comme Fleuve noir, etc. En tout cas, je me suis fait énormément plaisir !", s'enthousiasme Bruno Algan, qui envisage déjà l'écriture d'un nouveau roman, dont le décor serait encore plus familier aux Polynésiens…