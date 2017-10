Liquide blanchâtre à Motu Uta : "c'est de la matière organique" (Georges Puchon)

PAPEETE, le 14/10/2017 - Le directeur du Port autonome de Papeete s'est exprimé ce samedi matin sur l'origine du produit blanchâtre retrouvé dans le canal d'eau à Motu Uta. Et selon lui, il n'y a rien d'alarmant. Il ne s'agit que de matières organiques venant de l'huilerie de Tahiti.



Cette affaire avait créé le buzz sur les réseaux sociaux, au mois d'août. Les rumeurs allaient bon train, avec des hypothèses de déversement de peinture ou de matières polluantes pour l'environnement.



Il n'en est rien. Ce samedi matin, nous avons rencontré le directeur du Port autonome Georges Puchon afin de lui demander l'origine de ce liquide, et voici sa réponse :



" Nous avons pu identifier, et nous avons fait des prélèvements. Et il n'y a rien de grave et de polluant. C'est de la matière organique qui vient de l'huilerie de Tahiti. Et l'huilerie de Tahiti s'occupe de voir comment traiter les rejets d'huile. Donc, ce n'est que de la matière organique et il n'y a aucun danger pour l'environnement ".