Linda Chung est la nouvelle Miss Dragon

PAPEETE, le 28 mai 2017 - L'élection de Miss Dragon 2017 s'est déroulée hier soir dans les jardins de la mairie de Papeete. Six candidates étaient en lice.



Linda Chung a remporté le titre. Elle a été choisie parmi les six prétendantes au titre de Miss Dragon. La jeune femme est la nouvelle Miss Dragon 2017. Elle succède à Karen Vanquin.

Nathalie Mansec est la première dauphine et Vaiana Law arrive deuxième dauphine.