Liliane Peu, chef d'orchestre de la cuisine centrale de Mahina

"J'avais 20 ans et je cherchais du travail. J'avais postulé à l'OPT mais il n'y avait rien. On m'a parlé d'un emploi à la cuisine centrale et c'est comme ça que j'ai commencé…" Pendant les premières années, elle avait en charge le transport et la livraison des repas dans les différentes écoles. Petit à petit, elle est entrée en cuisine, se formant comme employé polyvalent, auprès des chefs cuisiniers. "En fait, je ne savais pas du tout cuisiner. J'ai tout appris sur le tas, en observant les autres et aidant de temps en temps…" , souligne t-elle en nettoyant un plan de travail.



Debout dans l'entrebâillement de la porte, côté froid, Liliane Peu connaît aujourd'hui tout des ingrédients utilisés et des plats à préparer. Il y a deux ans, elle est montée en grade. Liliane Peu est devenue responsable de la cuisine centrale de Mahina. C'est elle qui a en charge l'organisation de la cuisine, la coordination des cuisines et surtout, le management des équipes.



Pour cette chef, il n'y a qu'un mot d'ordre: le sourire. "Quand on rentre ici, je veux que tout le monde laisse ses soucis dehors. Ici, c'est le travail, ce n'est pas la maison, ce n'est pas les enfants. C'est que je dis toujours aux agents : tout le monde a des problèmes mais quand vous rentrez dans cette cuisine, vous les laissez à la porte !" La douceur de sa voix tranche avec la fermeté de ses mots.



Liliane Peu semble avoir trouvé la bonne recette. Autour d'elle, l'équipe des femmes, qui sont huit sur onze employés, s'activent à la tâche. Le coup de feu approche. Râpe et découpe donnent le rythme. Dans un coin de la pièce, une enceinte est installée. Des mélodies polynésiennes en sortent. Chacune des employés se balance en rythme. D'un côté à l'autre, les agents échangent, rient et parfois se taquinent. Toujours dans une ambiance bonne enfant. Voilà sans doute une des raisons pour lesquelles, après 35 ans de service, Liliane Peu n'est pas encore prête à raccrocher le tablier.