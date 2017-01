Ligue 1 VINI J-16 : Les Tama Ura font le plein de confiance

AS TEFANA 7-4 AS PIRAE



Match spectaculaire à Puurai où les spectateurs ont pu voir une pluie de buts entre le leader et une équipe de Pirae en net regain de forme depuis quelques semaines.

Roonui TINIRAUARII ouvre le score pour les visiteurs à la 6e minute de jeu. Cueillis à froid, les locaux vont se rebiffer et inscrire 3 buts par l’intermédiaire de Sylvain GRAGLIA (13’) et Temarii TINORUA (22’, 42’). (3-1 à la mi temps)



Dans le 2e acte, Pirae va encore marquer en premier grâce à Tearii LABASTE (47’) et revenir à un but de Tefana, 3-2. Mais en l’espace de 20 minutes, les joueurs de Faa’a vont reprendre le large en inscrivant 3 buts par Stanley ATANI (56’) et Temarii TINORUA (53’, 65’), 6-2. Réaction d’orgueil du club de la côte est qui revient à 4-6 avec 2 buts inscrits coup sur coup, œuvres de Roonui TINIRAUARII (74’, 82’).



Le numéro 7 de Tefana Temarii Tinorua parachèvera la victoire des siens en inscrivant un 7e but à la 84e minute. Le sérial buteur a été sans conteste le grand artisan de la victoire 7-4 de Tefana.



En plus d’avoir été la seule équipe à inscrire 4 buts face à Tefana cette saison, les oranges de Pirae semblent avoir retrouvé une efficacité qui leur faisait tant défaut en première partie de championnat, ce qui explique en partie leur place de lanterne rouge au classement.



Auteur d’un triplé lors de ce match, le jeune Roonui TINIRAUARII confirme les espoirs placés en lui par le coach Naea BENNETT, ce qui augure des jours meilleurs pour l’attaque des oranges. KK / FTF



AS TAIRAPU FC 1-2 AS MANU URA



AS DRAGON 5-1 AS ARUE