Levée de fonds pour offrir une voiture adaptée à un lycéen myopathe

Comment se passe le quotidien avec un enfant atteint de Myopathie de Duchenne ?

Et bien ce n'est pas facile. Malgré toutes les difficultés que l'on rencontre, on essaie de rester positif. Entre l'éducation, faire la chambre adaptée pour Teiva, ça fait beaucoup de travail pour moi aussi. J'ai arrêté de travailler pour m'occuper de mon fils. Au quotidien, comme il ne marche plus, à la maison c'est mon mari qui se charge de le porter sur son fauteuil électrique, et par la suite Teiva vient tous les matins au collège seul. Il est obligé de passer par le côté mer, il y a trop d’embûches côté montagne. Au niveau batterie, il a juste assez pour faire l'aller-retour en passant à la fraternité.



Pour ce transport du matin, tu as essayé de demander de l'aide au ministère de l’Éducation ?

Oui, ça va faire deux ans que j'ai demandé de l'aide pour le transport de Teiva, aux deux ministres successives, mais je n'ai eu aucune réponse. Pas plus de réponse de la commission des transports. Apparemment il faut qu'on se débrouille, pourtant je pense que Teiva n'est pas le seul enfant en fauteuil roulant de Tahiti, il y a d'autres élèves à transporter… Pour l'instant il n'y a que la fraternité chrétienne et l'IIME de Hamuta qui ont le véhicule. La fraternité passe le prendre le soir, c'est financé par la DGEE. Moi ma voiture n'est pas adaptée. On m'a proposé de faire la navette, je porte Teiva dans la voiture et je prends le fauteuil manuel, mais je ne peux pas le porter, il est trop lourd !

C'est dommage que l'éducation n'ait pas de véhicule. Pourtant je pense qu'un transport adapté serait utile à plusieurs enfants du fenua. Il pourraient au moins rencontrer les parents pour voir avec nous comment on peut s'arranger pour le transport… Parce que pour le moment il y a des difficultés. Déjà par temps de pluie il ne peut pas aller à l'école, ensuite il ne peut pas participer aux sorties scolaires… Et surtout l'année prochaine il entre au lycée, et ce sera beaucoup plus loin !



Donc tu as décidé de monter une association pour financer l'achat d'un véhicule par toi-même ?

C'est bien ça. Le but est de vendre ma voiture actuelle et acheter un véhicule adapté, et je cherche juste à financer la différence de prix. Il me faudra un peut plus de 2 millions de francs… Et après l'emprunt pour faire la chambre adaptée, nous n'avons plus les moyens. Donc pour lever les fonds on organise des événements en novembre. Les prochains ce sera les deux samedi qui viennent (voir encadré), avec à chaque fois une buvette. Et ce sera l'occasion pour les gens de nous rencontrer.



Si tu arrives à acheter cette voiture, qu'est-ce que ça va changer pour la famille ?

Ça va simplifier la vie de Teiva, que ce soit au niveau personnel ou scolaire. Surtout l'année prochaine je pourrais le transporter au lycée, sinon il sera obligé d'aller jusqu'à Raapoto en fauteuil électrique, depuis la mairie de Arue. On a déjà essayé de le faire, et il y a beaucoup plus d’embûches sur le chemin, des trottoirs sans accès handicapé, des passages sur la route… Il met plus de 40 minutes. Et une voiture ça pourra aussi l'aider dans sa vie personnelle... Moi ça me peine vraiment de le voir privé de toutes ces choses, mais lui il reste toujours positif. Finalement c'est moins le problème de sa maladie qui nous affecte, plutôt nos relations avec le système.



D'autres parents d'enfants handicapés pourraient rejoindre l'association ?

Alors en fait j'ai pensé à mon fils pour le véhicule, mais voudrais par la suite pouvoir réunir les familles qui ont les même difficultés, pour les aider administrativement puisque j'ai des contacts en métropole pour le véhicule et j'aurai fait toute la procédure. Le but ce serait pour pouvoir voir runir les familles pour demander de l'aide soit au gouvernement, soit à la CPS, pour créer ces aides au transport des enfants handicapés.