Let’s go Tahiti !

Passionnés de musique, Teiho et Tiheni ont été repérés par le COL sur Internet. En interprétant la chanson officielle de l’événement, « Let’s go Tahiti », ils partagent avec la Polynésie et le monde, leur amour de la musique et de la culture polynésienne. Ils incarnent la jeunesse, les îles et la joie de vivre.



Tetoofa Teiho

Je m’appelle Teiho Tetoofa, j’ai 21 ans. Mes parents sont originaires de Faaite, atoll des Tuamotu. Je suis né à Tahiti et j’ai grandi à Faaite. J’ai poursuivi mes études au collège de Makemo, puis au Lycée Taaone. Actuellement, je suis à l’Université de Polynésie française.



Mon grand-père était professeur de musique. Je pense que c’est de là que je tiens ma passion pour la musique.



Avoir été sélectionné pour la chanson officielle m’a permis de découvrir l’aspect professionnel de la musique. Nous avons eu la chance d’enregistrer en studio, tourner un clip, travailler avec des professionnels comme Leo Marais… C’est vraiment une expérience exceptionnelle !



Je sais que c’est ce genre d’expérience qui va me permettre d’avancer dans mes projets. En effet, j’aimerai pouvoir produire un album et me faire une place dans le monde de la musique.



