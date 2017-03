Les workshops de l'OPEN ne désemplissent pas

Le président de l'OPEN, Vincent Fabre, était très satisfait de l'événement. "L'objectif d'organiser ces septièmes Rencontres du numérique au sein du Digital Festival était de capitaliser sur les expériences et les innovations qui nous sont montrées par les meilleurs experts internationaux, pour voir comment on arrive à transposer ces nouvelles technologie dans le contexte particulier de la Polynésie. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui la transformation numérique nous a atteint, et nous avons les moyens de mettre en place ces technologies. Aujourd'hui l'écart n'est plus aussi important qu'on le pense. Ces innovations sont à portée de main des entreprises comme des particuliers. D'ailleurs ce sont ces derniers qui voyagent beaucoup et poussent nos entreprises à offrir elles-aussi de nouveaux services avec ces technologies, un parcours client plus fluide…"



Il n'est pas inquiet du fait qu'il n'y a pas encore de grosse start-up tahitienne qui se soit imposée : "il faut profiter de ce qui est fait ailleurs et capitaliser sur des services inventés par d'autres. Par contre il faut savoir choisir les bons partenaires. On peut travailler avec de grosses entreprises mais aussi de plus petites. Parmi les intervenants internationaux du festival on voit de petites structures qui émergent et qui ont su se positionner sur des niches qui sont adaptés à des besoins particuliers. Mais on peut aussi avoir notre propre développement, qui sera adapté à la Polynésie mais aussi à toutes les îles équivalentes. Nous pourrions avoir un rôle de leader dans le Pacifique Sud et exporter nos propres technologies. C'est une ambition que nous devons avoir."