Les vols de portables diminuent

PAPEETE, le 30 décembre 2016. Avec "seulement 133" vols de téléphones portables depuis le mois d’août jusqu’à cette fin d’année, on constate "une diminution sensible des vols depuis la mise en place du blocage des GSM signalés volés, indique le haut-commissariat. Sur les 133 vols enregistrés en zone gendarmerie depuis la mise en place de cette mesure, 66 ont été accompagnés du blocage du téléphone.



Depuis début août, gendarmes et policiers disposent désormais d'un nouvel outil juridique et technique, en partenariat avec les opérateurs de téléphonie mobile locaux Vodafone et Vini, pour procéder au blocage pur et simple, et à distance, du téléphone GSM volé sitôt le dépôt de plainte enregistré. Certes, l'accès au contenu du téléphone –et spécialement pour les smartphones- sera toujours accessible au voleur à moins que le propriétaire de l'appareil ait lui-même pris ses dispositions (géolocalisation, applications d'effacement des données à distance, etc…). Mais le voleur ne pourra plus utiliser le terminal en mode communication.

Une sérieuse décote sur laquelle comptaient les autorités pour décourager, au moins en partie, les aigrefins.