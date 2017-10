Les tribulations d'une météorite martienne

Toulouse, France | AFP | lundi 16/10/2017 - Une pierre de Mars, que Thomas Pesquet avait emportée avec lui dans la Station spatiale internationale (ISS), retournera sur la planète rouge avec la mission américaine Mars 2020, a annoncé lundi l'astronaute français.



Cette petite météorite d'origine martienne, trouvée dans le Sahara, et appartenant à la Cité de l'Espace à Toulouse, avait été confiée à Thomas Pesquet à l'occasion de son séjour de six mois dans l'ISS.

"C'est un trésor", a estimé le Français, qui participe au 30e congrès mondial des astronautes qui s'est ouvert lundi dans la ville rose.

Après avoir traversé l'atmosphère terrestre une première fois en tombant sur Terre, elle l'a traversée une nouvelle fois dans l'autre sens pour rejoindre l'ISS et une troisième fois pour redescendre avec Thomas Pesquet en juin.

Mais le voyage n'est pas terminé pour cette pierre extraterrestre. Elle doit à présent rentrer chez elle.

"Au total, elle aura traversé quatre fois l'atmosphère terrestre et deux fois l'atmosphère martienne", déclare à l'AFP l'astrophysicien français Sylvestre Maurice, qui est à l'origine des tribulations de cette météorite.

La pierre va à présent être découpée en trois morceaux, explique ce planétologue de l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie (IRAP) à Toulouse.

Un tiers sera rendu à la Cité de l'Espace, un morceau ira à Thomas Pesquet "pour le remercier" de l'avoir emmenée, a-t-il dit.

Le dernier tiers sera embarqué sur le robot mobile de la mission américaine Mars 2020, qui sera équipé d'un instrument français baptisé SuperCam, mis au point par l'équipe de Sylvestre Maurice.

SuperCam est une version améliorée de ChemCam, l’instrument français qui équipe Curiosity, le véhicule en opération sur Mars depuis 2012 mais qui a bien vieilli.

La mission Mars 2020 doit quitter la Terre en 2020 pour arriver en 2021 sur la planète rouge.

"Nous allons faire de la science avec ce petit morceau de météorite martienne", a expliqué Sylvestre Maurice. "Il va nous servir à étalonner SuperCam".

Comme ChemCam, SuperCam réalisera notamment des tirs lasers focalisés sur les roches afin de connaître leur composition chimique.

SuperCam sera en outre capable de détecter des molécules organiques, traces d'éventuelles formes de vie passée.

Sylvestre Maurice apprécie "le symbole" de ce retour au bercail de la météorite, tombée sur Terre. Une idée qui a pu paraître quelque peu saugrenue aux Américains qui préparent Mars 2020, convient le planétologue.

Les Américains ont accepté cette initiative, a confirmé Jean-Yves Le Gall, patron du Cnes, l'agence spatiale française. "Cela fait partie du deal", a-t-il assuré.