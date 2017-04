Les transporteurs de cocaïne présentés devant le procureur

PAPEETE, le 04 avril 2017 - Hier après-midi, les deux transporteurs de cocaïne espagnols interpellés samedi dernier par la gendarmerie ont été présentés devant le procureur, le doyen des juges d'instruction et le juge des libertés et de la détention. Le parquet a tenu une conférence de presse afin d'établir clairement les faits.



Des hommes en noir circulaient dans les couloirs du palais de justice hier après-midi. Les gendarmes cagoulés assuraient l'escorte des deux transporteurs de drogue arrêtés samedi dernier au matin à la descente du Cobia 3. Les deux hommes, d'origine espagnole, étaient présentés au procureur, au juge d'instruction et au juge des libertés et de la détention. Ils ont été mis en examen pour des faits d'"importation de stupéfiants en bande organisée, acquisition, détention, transport et offre ou cession de stupéfiants, importation, détention et transport en bande organisée de marchandises prohibées dangereuses pour la santé publique, association de malfaiteurs en vue de la préparation desdits crimes et délits", indique le procureur de la République.



La semaine dernière, dans la nuit de mercredi à jeudi, un voilier de pavillon étranger avec à son bord deux ressortissants espagnols s'échoue sur le récif de l'atoll de Faaite, dans les Tuamotu. Un incendie, dont la cause est indéterminée, ravage le bateau. Les deux marins sont secourus par les habitants de l'atoll qui arrivent à convaincre le capitaine du Cobia 3 de les ramener à Tahiti. Alors que les naufragés ont embarqué sur le bateau qui doit les ramener à Papeete, les habitants de l'atoll visitent le voilier et découvrent des ballots suspects d'environ 1,5 kilo chacun. Sur recommandation du tāvana et de la gendarmerie, ils mettent les paquets à l'abri.