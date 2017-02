Les trafiquants de cocaïne ont quitté le fenua

PAPEETE, le 05 février 2017 - Les quatre trafiquants de cocaïne interpellés à la marina d'Arue pour les uns et au large de la zone exclusive polynésienne pour les autres ont quitté le fenua samedi soir direction Paris.



Les quatre trafiquants de cocaïne interpellés fin janvier ont quitté le territoire samedi soir par le vol d'Air Tahiti Nui de 23 heures. Ils ont été escortés par le GIGN jusqu'à l'aéroport puis par douze gendarmes mobiles de l'escadron d'Orléans, restés spécialement sur place pour cette mission, pendant le voyage.



Les quatre détenus, un Français et trois Espagnols avaient étaient interceptés à quelques jours d'intervalle. Deux d'entre eux avaient été appréhendés le 21 janvier par les marins du Prairial au large des Gambier, tandis que les deux autres avaient été interpellés à la marina d'Arue le 23 janvier.



En tout, les forces de l'ordre avaient saisi 1438 kilos de cocaïne. C'est la plus grosse saisie jamais effectuée dans le Pacifique Sud. Les quatre détenus risquent jusqu'à trente ans de prison. Ils seront jugés à Paris par un service spécialisé dans le trafic de stupéfiants.