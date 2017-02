Les syndicats ne veulent pas toucher à la retraite

"Nous voulons que l'assurance-maladie soit d'abord sécurisée avant de toucher les retraites",

"Les organisations syndicales représentatives au plan territorial sont pleinement conscientes des problèmes de financement de la PSG. A ce titre, elles sont d'accord pour que des réformes soient engagées le plus rapidement possible",

les dépenses de maladie qui pèsent pour plus de 60 milliards par an sont financées à 80 % par les salariés au travers de leurs cotisations et de la CST alors que les salaires pèsent pour moins de 60 % de la richesse de notre pays. Nous partons du principe que les Polynésiens doivent être égaux devant la maladie mais tous doivent y participer à hauteur de leurs moyens".

"en profondeur"

"la part de financement des salariés à un niveau plus acceptable"

mieux maîtriser les dépenses. Les économies ainsi induites pour les salariés seraient réorientées vers la caisse de retraite permettant ainsi d'y voir plus clair l'avenir des caisses".

"(exigent) donc la mise en œuvre d'une réforme en profondeur de l'assurance-maladie en préalable à celle des retraites"

"L'espérance de vie en Polynésie est bien inférieure à celle de la métropole et à ce titre, il n'y a aucune raison de relever cet âge de départ

"le maintien du taux de remplacement à 70 % du salaire de référence".

associera l’ensemble de la société civile, les acteurs de santé publique et privée et d’autres organismes comme la CPS"

On n'est pas dans le cadre d'une négociation mais d'un brainstorming où les gens pourront donner leur avis et leur ressenti par rapport aux mesures. Les syndicats de salariés vont bien sûr être à l'intérieur de ces ateliers comme les employeurs. Ils nous diront quelles sont leurs préoccupations par rapport aux mesures. Mais on ne leur demande pas d'être d'accord ou pas d'accord."

Les cinq principales organisations syndicales étaient réunies ce jeudi pour défendre leur position dans la cadre de la réforme de la protection sociale généralisée. Le gouvernement a annoncé que les premières mesures concrètes pour les retraites seront visibles dès cette année. Une option que rejette à l'unanimité les syndicats.souligne Dimitri Pitoeff de A Ti'a i Mua.ont indiqué les représentants des syndicats. Ils ont tenus à rappeler que "Les syndicats proposent ainsi de réformer l'assurance-maladiepour rameneret "Les syndicatset n'acceptent pas la proposition du gouvernement de passer l'âge légal de la retraite à 62 ans.", justifient-ils. Les syndicats demandent aussiLa première réunion du comité de pilotage qui "selon le gouvernement est prévue jeudi prochain. Les syndicats n'ont pas apprécié que tous les syndicats ne soient pas logés à la même enseigne. Le nombre de représentants convié varie en fonction des syndicats, ont-ils regretté.Dans une interview à Tahiti Infos le 8 février , le nouveau ministre de la Santé a clairement exprimé sa position : "La première réunion du comité de pilotage promet d'être animée.